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Обновленная СХД «Купол» концерна «Автоматика» представлена на «Армии-2021»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» презентовал минорное обновление СХД «Купол». В решении увеличен уровень производительности на объём, что позволило снизить совокупную стоимость владения системой.

СХД «Купол» – отечественная система защищённого хранения данных больших и сверхбольших объёмов, созданная ООО «НТ» Концерна «Автоматика». Решение имеет возможность сертификации на работу с данными любой категории. Оно протестировано большинством федеральных операторов связи и используется в настоящее время для хранения данных в рамках реализации требований 374-ФЗ «Яровой – Озерова» четырьмя федеральными и более чем 10 региональными операторами связи.

Увеличение объема поддерживаемых накопителей положительным образом сказалось на общей плотности системы, которая приблизилась к 22 Пб (до 341 Тб на юнит). Применение накопителей более высокой плотности повысило не только производительность на объём, но и эффективность энергопотребления.

«Наше решение является серийным продуктом промышленного качества. По своим эксплуатационным и ценовым характеристикам СХД «Купол» не уступает продукции ведущих мировых производителей и даже превосходит зарубежные аналоги в части производительности и надежности. Мы идем в ногу с тенденциями рынка и создаём высокотехнологичную продукцию собственного производства для удовлетворения нужд наших заказчиков», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Владимир Бахур

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