Cloud4Y перевел в облако бухгалтерию «Омтей продукт»

Cloud4Y перевел в облако бухгалтерию «Омтей продукт». Омтей Продукт — компания, занимающаяся мясопереработкой и реализацией мясомолочной продукции. Работает преимущественно на территории Москвы и Подмосковья, предлагая собственную продукцию в нескольких магазинах.

Компания значительную часть свободных средств она вкладывает в производство и логистику. Из-за этого инвестиции в ИТ-инфраструктуру ведутся по остаточному принципу. В «Омтей продукт» это понимали, поэтому рассматривали рынок облачных технологий как способ получить нужную производительность быстро и без значительных затрат. Планировалось, что в облако мигрирует бухгалтерия компании.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y бесплатно предоставил «Омтей продукт» тестовый доступ к инфраструктуре на 30 дней. Это позволило компании оценить выгоды использования облачных решений, а также определиться с объёмом потребляемых ресурсов. По завершению тестового периода был заключён договор на предоставление инфраструктуры и лицензий «1C».

Воспользовавшись IaaS-решением Cloud4Y по организации удалённой работы с 1C «под ключ», Омтей Продукт закрыл свою потребность в организации бухгалтерского учёта. Компании не приходится заботиться о настройке и обслуживании ИТ-инфраструктуры, при этом работа в 1C стала удобнее и быстрее, а при необходимости существует возможностью доработки и кастомизации на отказоустойчивом виртуальном сервере.