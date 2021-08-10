Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Cloud4Y перевел в облако бухгалтерию «Омтей продукт»

Cloud4Y перевел в облако бухгалтерию «Омтей продукт». Омтей Продукт — компания, занимающаяся мясопереработкой и реализацией мясомолочной продукции. Работает преимущественно на территории Москвы и Подмосковья, предлагая собственную продукцию в нескольких магазинах.

Компания значительную часть свободных средств она вкладывает в производство и логистику. Из-за этого инвестиции в ИТ-инфраструктуру ведутся по остаточному принципу. В «Омтей продукт» это понимали, поэтому рассматривали рынок облачных технологий как способ получить нужную производительность быстро и без значительных затрат. Планировалось, что в облако мигрирует бухгалтерия компании.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y бесплатно предоставил «Омтей продукт» тестовый доступ к инфраструктуре на 30 дней. Это позволило компании оценить выгоды использования облачных решений, а также определиться с объёмом потребляемых ресурсов. По завершению тестового периода был заключён договор на предоставление инфраструктуры и лицензий «1C».

Воспользовавшись IaaS-решением Cloud4Y по организации удалённой работы с 1C «под ключ», Омтей Продукт закрыл свою потребность в организации бухгалтерского учёта. Компании не приходится заботиться о настройке и обслуживании ИТ-инфраструктуры, при этом работа в 1C стала удобнее и быстрее, а при необходимости существует возможностью доработки и кастомизации на отказоустойчивом виртуальном сервере.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

На европейском рынке ПК новый лидер

«Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России

«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД

В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
Показать еще