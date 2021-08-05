«Тинькофф» подключил сервис «Привязка счета» для моментальной оплаты товаров и услуг через СБП

«Тинькофф» подключил сервис «Привязка счета», который позволяет в один клик оплачивать товары и услуги в интернете напрямую со своего банковского счета через Систему быстрых платежей.

Сервис «Привязка счета» удобен тем, что покупателям не нужно каждый раз вводить реквизиты карты, SMS-коды подтверждения и пароли. Достаточно один раз привязать свой банковский счет к нужному интернет-магазину или онлайн-сервису и дальше покупки в этой торговой точке можно будет совершать по одному клику — сумма будет автоматически списываться со счета клиента в «Тинькофф».

Привязать свой банковский счет для оплаты в нужном онлайн-магазине можно на сайте или в мобильном приложении этой торговой точки. С помощью сервиса «Привязка счета» удобно оплачивать подписки в стриминговых сервисах, товары и услуги в сервисах такси, каршеринга, доставки продуктов (в том числе в тех, где конечная стоимость покупки может измениться в процессе выполнения заказа) и т.д.

Управлять привязкой своего банковского счета к различным онлайн-сервисам можно в мобильном приложении «Тинькофф». Здесь можно отписаться от неактуальных сервисов, а также следить за историей покупок и списаний.

Сейчас сервис «Привязка счета» работает в тестовом режиме, в ближайшем будущем он станет доступен всем клиентам «Тинькофф».

Подключиться к сервису «Привязка счета» могут также и торговые точки — клиенты «Тинькофф кассы». Сервис позволит онлайн-магазинам повысить продажи — их покупатели смогут делать покупки в один клик, без кодов и паролей. В личном кабинете клиенты «Тинькофф кассы» смогут следить за продажами через сервис «Привязка счета», а также при необходимости быстро совершать возвраты покупателям. Подключить сервис «Привязка счета» можно, оставив заявку на сайте «Тинькофф кассы».