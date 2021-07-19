«Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех покажет новейшее оборудование связи для авиации. Будут представлены комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации, система обмена данными с повышенной крипто- и помехозищитой, а также бортовой комплекс связи на основе модульной авионики.

НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику») продемонстрирует комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. При этом комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, что позволяет аппаратуре самолета совместно реализовать дополнительные функции и возможности.

Также предприятие представит комплекс средств связи и обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, обеспечивающий помехоустойчивый закрытый обмен данными и голосовой информацией по линиям «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В числе экспонатов НПП «Полет» – объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.

Помимо этого, будет продемонстрирован бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики (БКС ИМА). В оборудовании применяются универсальные технические решения, что позволяет устанавливать аппаратуру на различные носители. Благодаря открытой архитектуре, модульному принципу построения и использованию стандартизированных протоколов обмена данными функционал комплекса может дополняться и модернизироваться без значительных затрат.

«Предприятия «Росэлектроники» ведут активную работу по созданию и совершенствованию бортового радиоэлектронного оборудования – наращивают его функциональность, улучшают технические и массогабаритные характеристики аппаратуры. Оборудование связи позволяет решать новые задачи, стоящие сегодня перед авиационной промышленностью», - заявили в «Росэлектронике».