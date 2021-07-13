Почта Банк запустил платформу для привлечения продаж в интернете

Почта Банк запустил партнерскую программу для привлечения продаж в интернете. На новой CPA-платформе могут зарегистрироваться как юридические лица, так и частные лица (блогеры, веб-мастеры, администраторы сообществ, групп, каналов), что выгодно отличает ее от подобных платформ конкурентов. Любой человек может подключиться к платформе и уже через 5 минут начать зарабатывать деньги на продвижении продуктов банка в интернете. В банке рассчитывают, что платформа станет одним из ключевых направлений привлечения и будет обеспечивать до 30% интернет-продаж кредитов наличными и кредитных карт.

«Уникальность нашей платформы заключается в том, что она позволяет сотрудничать с нами как крупным сетями, так и частным лицам, получая при этом качественный сервис и поддержку. Для «частников» подключение напрямую к платформе позволяет работать, минуя посредников, а значит, зарабатывать больше, а для крупных игроков платформа автоматизирует рутинные процессы - получение статистики и подтверждение целевых действий. Как показывает практика, партнерские программы – очень эффективный и удобный инструмент интернет-продаж как для компании, так и для партнеров. До конца 2021 года мы планируем привлечь до 10 000 партнеров. В ближайшей перспективе платформа станет одним из ключевых каналов привлечения в банке: мы готовы выделять на него до 30% бюджета интернет-продаж», - прокомментировал вице-президент, директор по онлайн-продажам Почта Банка Александр Солонин.

В основе программы Почта Банка лежит одно из самых технологичных решений на рынке. Регистрация занимает не более 5 минут. Платформа позволяет подключать специальные условия для конкретных партнеров или групп партнеров, что делает сотрудничество с банком интересным как для крупных игроковCPA рынка, так и для начинающих участников. Зарегистрировавшись на сайте партнер может ознакомиться с описанием продуктов и условий продаж, выбрать интересующий его оффер, скачать подготовленные баннеры и креативные материалы, выбрать готовый лендинг, наиболее подходящий для аудитории партнера и получить персональную ссылку для продвижения продукта – кредита наличными или кредитной карты.

За все продажи продуктов банка партнер получает вознаграждение, согласно выбранному офферу. При этом условия для партнеров являются одними из лучших на рынке. Партнер может получать вознаграждение одним из удобных способов - на расчетный счет в банке (для юрлиц) или банковскую карту (для физлиц). Также в личном кабинете платформы можно найти детальную информацию о сотрудничестве: статистику переходов и продаж, текущий статус заявок, а также выплаты. Еще одним важным преимуществом платформы является оперативная служба поддержки для всех партнеров, у которой можно получить любую консультацию и помощь.

Как отметил Александр Солонин, в перспективе банк также планирует запустить агентскую программу, в которой сможет участвовать любой человек без опыта в продвижении и продажах и получать вознаграждение за продажу того или иного продукта банка своим знакомым и друзьям. Для простоты и удобства использования эта платформа будет интегрирована с мессенджерами.