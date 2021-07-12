Wildberries открыл доставку из ресторанов Москвы

Wildberries, российский онлайн-ритейлер, объявил о запуске доставки готовых блюд из ресторанов. Сервис стал доступен жителям Москвы, в пределах МКАД, на первом этапе доставка осуществляется из сети ресторанов «Бакинский бульвар».

В дальнейшем количество ресторанов и география доставки будут активно расширяться за счет присоединения новых партнеров.

«Мы видим, какая непростая ситуация сейчас сложилась в сегменте общественного питания из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Поэтому решили ускорить запуск нашего совместного проекта с ресторанами, среди которых немало представителей малого бизнеса, чтобы оказать им поддержку. Как крупнейшая онлайн-платформа страны, мы предложим предпринимателям свою самую большую базу лояльных покупателей, а также низкую торговую комиссию», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Доставка осуществляется сервисными службами ресторанов самостоятельно. В режиме реального времени они получают информацию о заказах, после чего организуют их логистику до покупателей в рамках заранее выбранной территориальной зоны.

Экспресс-доставка скоропортящихся, замороженных продуктов питания и цветов на Wildberries стартовала во второй половине мая 2021 г. Первыми партнерами онлайн-ритейлера стали «Фуд-сити» и «Цветочный ряд». С июля также открылась доставка продуктов питания из гастрономического кластера «Усачевский рынок».

Вне зависимости от масштабов бизнеса, торговая комиссия для продавцов данных категорий составит 5%.

Wildberries развивает продажи продуктов питания с 2018 г. Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на онлайн-площадке: по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% год к году.