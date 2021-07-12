Госуслуги уведомили 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты на детей школьного возраста

Порталом Госуслуг разосланы уведомления 12,5 млн родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Уведомления получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала госуслуг. Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление.

Пользователю оставалось проверить корректность введённых данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. На 8:00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей.

В случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал — он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг начиная с 15 июля.