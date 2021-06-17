Эксперты «Крок» и Cisco расскажут, как грамотно построить промышленную сеть

22 июня 2021 г. ИТ-компания «Крок» совместно с инженерной командой компании Cisco проведет онлайн-митап по построению промышленной сетевой инфраструктуры. Эксперты продемонстрируют различные сценарии работы промышленной сети с помощью демо-стенда и поделятся рекомендациями по выбору оптимальных решений для предприятия.

Митап будет полезен ИТ-директорам, главным инженерам, начальникам отделов производств и всем, кто отвечает за построение сетей передачи данных на предприятии. Специалисты «Крок» и команды Cisco разберут проблемы, связанные с построением сети на решениях разных производителей, управлением и масштабированием сетевой инфраструктурой, рисками сбоев на сети.

Слушатели митапа узнают, как выбрать топологию построения промышленной сети, в чем особенности промышленных сетей с точки зрения оборудования и протоколов, а также чем промышленные протоколы отличаются друг от друга с точки зрения их применения и требований к времени сходимости сети.

На примере оборудования Cisco — коммутаторов, промышленных сетевых узлов, оптических соединений — спикеры митапа разберут решения для проводных промышленных сетей, расскажут об их функционале и особенностях применения в промышленности. С помощью демо-стенда эксперты протестируют решения на примере различных сценариев работы сети.

«Уровень цифровизации в промышленности растет. На предприятиях реализуются сложные ИТ-проекты, требующие надежной сетевой инфраструктуры, которая позволит защитить производство от внешних атак, минимизировать количество инцидентов, гибко управлять сетевыми ресурсами и обеспечить дальнейшее качественное развитие сети передачи данных. При этом построение среды передачи данных для промышленных предприятий заметно отличается от проектов офисных сетей и требует решения сложных вопросов. Мы хотим помочь участникам митапа разобраться в тонкостях работы сети передачи данных на предприятии, выбрать оптимальную топологию ее построения и создать инфраструктуру, отвечающую требованиям бизнеса», — говорит спикер митапа и эксперт по сетевым решениям «Крок» Александр Сигачев.

Онлайн-митап состоится 22 июня в 11.00. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте «Крок».