«Авито услуги» запустили верификацию исполнителей по паспорту и водительскому удостоверению

Сервис «Авито услуги» дал частным мастерам возможность верифицировать профиль на платформе по паспорту или водительскому удостоверению. Пройти верификацию можно бесплатно после подачи объявления, процесс займет пару минут. «Авито услуги», по данным сервиса, для поиска клиентов использует 53% всех специалистов в сфере услуг в России, всего на платформе представлено порядка 2 млн объявлений от компаний и частных мастеров со всей страны. Верификация аккаунта позволит частным мастерам привлечь больше клиентов, поскольку для 85% заказчиков важно, чтобы услугу выполнял именно тот мастер, который разместил объявление.

На этапе тестирования исследователи «Авито услуг» опросили более 5 тыс. мастеров, которые размещают объявления на платформе, порядка 40% самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей компаний малого и среднего бизнеса поддержали идею верификации профиля. При этом среди заказчиков услуг тех, для кого важно подтверждение личности продавца, большинство — 85%.

«Верификацию уже прошли более 76 тыс. специалистов со всей страны, и их число активно растет. Оказание услуг часто требует приглашения мастеров домой, а в некоторых сферах, например, при поиске нянь, репетиторов, помощниц по дому, заказчику особенно важно быть полностью уверенным в добросовестности исполнителя — ведь мастерам доверяют детей, ключи от дома, деньги на покупку материалов. Чтобы повысить доверие к исполнителям на платформе, мы предлагаем дополнительные возможности верификации профиля — на страницах мастеров, которые прошли проверку, появятся специальные бейджи, — сказала Галина Саркисян, менеджер продукта в «Авито услугах». — А чтобы сделать процесс еще более удобным, мы дали возможность верифицироваться по водительскому удостоверению — этот документ чаще всего с собой, а значит, мастера могут верифицироваться в любой удобный момент. Сейчас порядка 30% проходящих верификацию специалистов вводят именно данные водительского удостоверения.

Проверку по паспорту или водительскому удостоверению могут пройти все пользователи старше 18 лет, причем не только российские, но и иностранные граждане, что актуально для некоторых сфер услуг, например, ремонтных и строительных работ.

На «Авито услугах» размещено почти 2 млн объявлений россиян. За I квартал 2021 г. спрос на площадке вырос на 59%, а предложение – на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Среди самых популярных категорий в разделе — транспортные, ремонтные, бьюти-услуги, услуги домашнего персонала, преподавателей и репетиторов, консалтинг по различным вопросам.