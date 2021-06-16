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Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов

Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав России.

После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.

Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения.

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги.

Владимир Бахур

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