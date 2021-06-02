«Вконтакте» запустит приложение для умных часов

«Вконтакте» анонсировала адаптированное приложение для умных часов на базе Harmony OS — оно будет доступно пользователям уже в 2021 г.

С его помощью пользователи смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также делиться друг с другом изображениями прямо с часов. Это позволит общаться со своими друзьями и коллегами «на ходу» — во время покупок, занятий спортом или в бизнес-поездках. При этом все уведомления будут сразу появляться на экране: ни одна важная новость не останется без внимания.

К концу лета с помощью приложения «Вконтакте» для смарт-часов можно будет управлять музыкой: включать и перелистывать треки, делиться ими с друзьями.

Позже «Вконтакте» интегрирует в умные часы и другие сервисы экосистемы. С суперприложением VK пользователи могут решать разные повседневные задачи, не покидая платформу: совершать покупки, подбирать жильё и работу, смотреть расписание матчей. Новое приложение для носимых устройств поможет не пропустить старт видеотрансляции, прибытие такси или курьера, который доставил любимую еду.