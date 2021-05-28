«АйТеко» стала первым в России системным интегратором, чьи сотрудники получили сертификаты Huawei HCIE Data Center

Ведущий инженер «АйТеко», специалист по сетевым технологиям Евгений Шорин успешно завершил долгий и трудоемкий процесс сертификации HCIE Data Center компании Huawei, став вторым обладателем подобного сертификата в команде «АйТеко». Ранее его получил руководитель отдела сетевых проектов Константин Кузьмин. Данный сертификат подтверждает максимальный уровень компетенций по направлению Data Center.

Эксперты «АйТеко» стали первыми в России сотрудниками системного интегратора, получившими столь высокий статус, до этого подобный уровень компетенций подтверждали только внутренние специалисты Huawei.

Сертификат HCIE Data Center свидетельствует о наличии у его обладателя экспертных знаний и проектного опыта на стыке нескольких технологических областей: сетевых технологий, технологий обработки и хранения данных, а также облачных технологий. Наличие сертификатов HCIE Data Center дает «АйТеко» дополнительное конкурентное преимущество для участия в тендерах.

Испытания состоят из письменного экзамена, лабораторной работы и устного интервью с представителями компании Huawei, в рамках которого необходимо продемонстрировать глубокое понимание технологий и их использование. Таким образом, эксперт с подтвержденными компетенциями может повысить качество проекта на всех его стадиях - от планирования до оптимизации, адаптируя дизайн под бизнес-задачи заказчика.