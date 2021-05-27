Блогеры смогут удвоить доход от «Яндекс.маркета»

«Яндекс.маркет» повысил вознаграждение для блогеров, веб-мастеров и других авторов контента, которые входят в его партнерскую сеть и получают оплату за заказы покупателей на маркетплейсе. Минимальный доход таких партнеров увеличится более чем в два раза.

Партнерская сеть — способ монетизации для интернет-ресурсов, которые размещают виджеты и ссылки на товары «Яндекс.маркета». Вознаграждение блогеров, веб-мастеров и других авторов контента зависит от категории продвигаемых товаров и модели работы с партнерской сетью — с оплатой за клик или заказ покупателя. За последний год партнеры, продвигавшие «Яндекс.маркет», смогли заработать почти 700 млн руб.

Чтобы поддержать площадки, которые работают с партнерской сетью по формату оплаты за покупку, «Маркет» повышает минимальное вознаграждение с 3,8% до 8% от стоимости заказа покупателя. В отдельных категориях — например, товарах повседневного спроса — доход увеличится до 15% от заказа покупателя.

Модель, когда покупатель оформляет заказ прямо на площадке, становится основной для «Яндекс.маркета», и сервис продолжит активно расширять ассортимент - с начала года он вырос втрое, до 6 млн позиций. Поэтому авторам будет выгоднее работать с партнерской сетью по формату оплаты за транзакцию.

Стать участником партнерской сети могут физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые с собственной интернет-площадкой (сайтом, блогом и т.д.). Для этого нужно зарегистрироваться, указать информацию о ресурсе и контактные данные, отправить заявку и пройти модерацию, а затем заполнить анкету на договор. После того как заявка будет принята, можно стать партнером «Яндекс.маркета» и получать вознаграждение за трафик.