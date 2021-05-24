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В Москве открыт набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике

Региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League объявил набор участников в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 г. Победители региональных соревнований попадут на всероссийский чемпионат. Он пройдет в столице в следующем году.

First Lego League — масштабная программа международных робототехнических соревнований.

«Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по трем направлениям: Discover (четыре — шесть лет), Explore (шесть — девять лет), Challenge (10–16 лет).

Чтобы попасть в команду, необходимо заполнить форму на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Сбор заявок будет идти до 2 августа. Образовательные организации могут подготовить на своих площадках команды из учащихся. Для этого нужно оставить заявку (кнопка «Заказ оборудования») на том же сайте.

«В этом году у нас впервые прошел региональный чемпионат по Москве и области, победители которого затем отправились на всероссийский чемпионат в Нижний Новгород. В их числе оказались и 28 слушателей детского технопарка “Мосгормаш”. Они будут добавлены на платформу “Таланты России” — государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Дмитрий Степанов

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