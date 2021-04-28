«Магнит» запустил чат-бота для поставщиков в Telegram

Розничная сеть «Магнит» создала виртуального помощника для поставщиков на базе мессенджера Telegram. С его помощью контрагенты смогут без звонка специалисту получить оперативную обратную связь по основным типовым запросам в рамках товародвижения и цепочек поставок.

Сегодня «Магнит» сотрудничает с более чем 5,8 тыс. партнерами, около половины из которых являются региональными. Чат-бот создан, чтобы упростить коммуникации между поставщиком и компанией по типовым запросам и оперативно решить проблемы в работе. С помощью нового сервиса поставщики могут получить информацию об ответственных по оплатам поставок, по коммерческим вопросам и промо, необходимую информацию о распределительных центрах и требованиях к поставкам продукции и др. Если в списке чат-бота не окажется необходимой темы вопроса, контрагент сможет оставить запрос в свободной форме. После его фиксации в течение двух рабочих дней ему будет предоставлен ответ на указанную почту.

Перейти на страницу чат-бота можно отсканировав QR-код на платформе «Магнит Сервис», доступ к которой имеют все поставщики компании, осуществляющие доставку на РЦ, или набрав в поисковике Telegram MGNT_supplie_assistant_bot.

«Мы постоянно ищем технические решения, которые бы повышали эффективность взаимодействия компании с партнерами. Чат-бот создан для оперативной поддержки и консультации контрагентов, которые осуществляют поставки товаров в сеть. С его помощью они могут оставить заявку по возникающим у них вопросам и получить быстрый ответ онлайн – без звонков специалистам. Это удобно и существенно экономит время для всех», - сказала Анастасия Сорокоумова, директор департамента операционного планирования сети «Магнит».