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Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

Бизнес ИТ в банках

В мобильном банке для клиентов банка «Открытие» – владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей – появилось сразу несколько новых полезных функций.

Теперь клиенты из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки. Для перевода средств отправителю достаточно знать только номер карты получателя. Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка «Бизнес-портал». При этом дополнительно подключать услугу не нужно – она доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе «Бизнес-карты». Статус перевода удобно отслеживать в ленте операций по карте.

Кроме того, была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 г.

Новый инструмент появился в «Справочнике контрагентов». Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты клиента с этой компанией. Такая опция существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.

Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это избавит компании МСБ от стандартных ежемесячных рутинных операций и позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.

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