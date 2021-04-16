Спецпроекты

Райффайзенбанк обновил функционал мобильного приложения для предпринимателей

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Клиенты Райффайзенбанка могут быстро перечислять платежи в бюджет в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Предпринимателю будут доступны три способа совершить платеж – ввести реквизиты, отсканировать QR-код или сфотографировать квитанцию. Приложение распознает любой документ с QR-кодом, и перечисление платежей в бюджет займет всего несколько минут.

«Рутинные операции должны занимать у предпринимателя как можно меньше времени, и с новыми возможностями мобильного банка клиенты смогут совершать платежи в бюджет быстро и максимально удобным способом, - отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн», - Мы стремимся дать клиентам доступ ко всем финансовым сервисам быстро и онлайн».

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Ozon покупает бывший банк «Ашана»

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Что делать, если украли аккаунт в Instagram?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных