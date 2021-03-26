Спецпроекты

M1Cloud представил VDI для ИТ-емкого и распределенного бизнеса в облаке

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Сервис-провайдер M1Cloud представил услугу удаленных рабочих столов (VDI) на базе VMware Horizon для ИТ-емкого и географически распределенного бизнеса, который предъявляет высокий уровень требований к скорости развертывания виртуальных машин и задействует одновременно несколько сотен удаленных рабочих станций.

Решение VDI от M1Cloud позволяет разворачивать рабочие столы в высоконадежном облаке для удаленной работы из любой точки мира с любого типа устройства через шифрованную сессию, при этом время развертывания составляет всего несколько минут. Решение включает преднастроенное программное окружение на мощном и надежном серверном оборудовании сервис-провайдера с возможностью гибко администрировать типовые рабочие места.

«В этом году, как и в прошлом, сервисы VDI являются востребованными и экономически обоснованными. Облачный VDI от M1Cloud с гарантированным SLA и максимально гибкой кастомизацией, в том числе одновременным развертыванием нескольких пулов рабочих столов с различным окружением ПО, конфигурацией ресурсов и оптимальной архитектурой решения», - прокомментировал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Предлагаются разные типы VDI по способам их развертывания под специфические задачи бизнеса, как полноценные независимые виртуальные машины с возможностью делать резервное копирование (Full clone), как снэпшот с реплики виртуальной машины, созданной на основе мастер-образа, который использует виртуальный диск родительской виртуальной машины и по умолчанию не сохраняет данные пользователя при следующей сессии (Linked clone) и как снэпшот с родительской виртуальной машины с общей оперативной памятью и общим виртуальным диском, при этом каскад ВМ разворачивается из мастер-образа (Instant clone).

Другие материалы рубрики

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Техноблог

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота