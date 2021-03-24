Спецпроекты

SimpleOne проведет онлайн-курсы по администрированию и разработке на базе собственной ESM-платформы

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

С 29 марта по 9 апреля компания-разработчик SimpleOne организует онлайн-обучение для компаний-партнеров по направлениям «Администратор платформы SimpleOne» и «Разработчик на платформе SimpleOne». Первый курс пройдет с 29 марта по 2 апреля, второй — с 5 по 9 апреля.

Прошедшие обучение специалисты смогут пользоваться всеми возможностями платформы,. Среди них: автоматизация корпоративных процессов, при этом каждый сотрудник может разрабатывать и расширять собственные рабочие процессы; сквозная бесшовная среда автоматизации в которой можно использовать привычные мессенджеры, как инструмент управления системой; сквозная интеграция корпоративных приложений, с помощью которой люди и процессы быстро объединяется через встроенные коннекторы; интеллектуальная автоматизация, которая работает с типовыми задачами с помощью чат-ботов и машинного обучения. Есть возможность предоставить каждому клиенту интеллектуальные рекомендации системы в реальном времени с помощью предиктивной аналитики.

Обучение будет проходить в рамках сертификации партнеров. После успешного прохождения всех курсов специалисты получат статус «инженер внедрения». Сертификат подтверждает высокий уровень компетенции специалистов, которые внедряют платформу SimpleOne. Обращение к сертифицированному партнеру снижает проектные риски заказчика.



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