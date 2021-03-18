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X5 запустила цифровой оффер при приглашении соискателей на работу

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», первой среди ритейлеров начинает использовать цифровой оффер при приглашении соискателей на работу.

Цифровой оффер — собственная разработка Х5. Ранее он заполнялся вручную на бланке компании и требовал поэтапного согласования всех служб, задействованных в процессе найма сотрудников. Оффер автоматически собирает данные из внутренней CRM-системы подбора, включая все согласования, и полностью интегрирован в системы X5. При изменении в CRM индикатора «Сделано предложение», кандидату отправляется ссылка на лендинг на сайте Х5, на котором соискатель может проставить ответ «Принимаю / не принимаю», а также выбрать дату выхода. Эта информация передается в многофункциональный общий центр обслуживания Х5 для дальнейшей организации работы нового сотрудника в компании.

«Цифровой оффер удобен всем – и кандидату, и специалистам по подбору, его разработка – часть системной работы Х5 по автоматизации HR-процессов и сервисов. Мы хотим, чтобы опыт взаимодействия потенциальных сотрудников с Х5 был комфортным с самого первого шага, поэтому сделали не просто формальный документ, а искреннее предложение присоединиться к команде Х5» — отметила Татьяна Красноперова, директор по персоналу и организационному развитию Х5.

Цифровой оффер на 75 % сокращает время на подготовку предложения кандидату. Его будут получать все потенциальные сотрудники управляющей компании Х5, подразделений «Х5 Технологии» и «Х5 Поддержка бизнеса». Компания рассчитывает таким образом не только уменьшить количество рутинных операций специалистов по подбору, но и дополнительно мотивировать кандидатов принять предложение о работе.

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