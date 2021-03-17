Спецпроекты

ISS выпустила новый продукт для управления автопарком

Интеграция Бизнес-приложения

ISS («Интеллектуальные социальные системы») сообщила о выпуске нового продукта Driverpass – ИТ-сервиса для управления коммерческим автопарком.

На новом продуктовом сайте компании можно найти исчерпывающую информацию о возможностях и функциональности продукта, настраиваемых модулях для управления автопарком флит-менеджером, интеграции с бухгалтерскими системами и выгрузками отчетов, мобильных модулях для чата с водителями и подразделениями и возможности управления рейтингами сотрудников. Здесь можно самостоятельно собрать необходимую функциональность для своего автопарка из 10 подключаемых модулей и попробовать сервис совершенно бесплатно в течение недели. Подключение к Driverpass занимает два рабочих дня для автопарка любого размера.

«За три года мы подключили к нашему сервису более 350 крупнейших автопарков России. Проанализировав большое количество анкет обратной связи наших клиентов и стремясь закрыть все их потребности, мы переработали наш первоначальный продукт для автоматизации оплаты паркинга, платных дорог и штрафов – "Паркоматику" в полноценный сервис по управлению автопарком для флит-менеджеров, добавив в него более 10 настраиваемых модулей, таких как путевые листы, мониторинг расхода топлива, расчет совокупной стоимости владения (ТСО) и многое другое», – сказал Павел Серебряков, директор по развитию продукта.

Другие материалы рубрики

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

EPAM покупает американскую финтех-компанию

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера