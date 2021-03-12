Вышло мобильное приложение «Яндекс.Кью»

«Яндекс» официально представил мобильное приложение сервиса «Яндекс.Кью», где можно получить экспертный ответ на вопрос. С его помощью профессионалы в разных областях могут делиться своими знаниями, а читатели — получать достоверную информацию. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.

В мобильном «Кью» есть все те же возможности, что и в веб-версии сервиса. Приложение позволяет задавать вопросы, отвечать на них и комментировать. Эксперты в разных областях могут объединяться в сообщества и устанавливать требования к качеству ответов. На сервисе уже есть такие сообщества, как «Маркетинг», «Искусство и культура», «Бизнес и менеджмент», «Недвижимость» или «Биология». Чтобы пользователи получали достоверные сведения, участники сообществ проверяют ответы друг друга. Вердикты экспертов видны всем пользователям приложения.

«В интернете нет проблем с количеством контента, но сложно понять, какой информации можно верить. Задача Кью — объединить экспертов в разных областях и обеспечить людей достоверными сведениями. Система подтверждения экспертизы авторов и кросс-верификация ответов позволяет нам растить сообщество экспертов. А чтобы им было удобнее отвечать на вопросы, мы запустили отдельное приложение», — говорит руководитель сервиса Тоня Самсонова.

«Яндекс.Кью» объединяет профессионалов, которые делятся знаниями и опытом в формате ответов на вопросы. В Кью можно получать ответы экспертов о науке, медицине, экономике, образовании, искусстве и других сферах. Ежедневная аудитория сервиса — 2,5 миллиона человек.