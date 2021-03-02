Спецпроекты

На портале госуслуг стартовала экономическая перепись малого и среднего бизнеса

Бизнес ИТ в госсекторе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг стартовал прием статистических отчетов в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 г. Предоставить электронные сведения об основных показателях деятельности за прошедший год можно в упрощенном режиме.

Отправка сведений доступна как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц.

«Прием отчетов на портале госуслуг будет проходить до 30 апреля 2021 г. включительно. Пользователям гарантирована конфиденциальность: сведения используются в обобщенном виде, персональные данные обезличены», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После проверки данных пользователю будет направлено решение — отчет принят или требует доработки. Уведомление поступит в личный кабинет на госуслугах. Там же отобразится информация о статусах обработки. Заполненную форму и уведомление о результате проверки можно просмотреть или скачать на портале.

Экономическая перепись малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять лет. На основе данных переписи разрабатываются меры поддержки бизнеса.

Другие материалы рубрики

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора»

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения