На портале госуслуг стартовала экономическая перепись малого и среднего бизнеса

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг стартовал прием статистических отчетов в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 г. Предоставить электронные сведения об основных показателях деятельности за прошедший год можно в упрощенном режиме.

Отправка сведений доступна как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц.

«Прием отчетов на портале госуслуг будет проходить до 30 апреля 2021 г. включительно. Пользователям гарантирована конфиденциальность: сведения используются в обобщенном виде, персональные данные обезличены», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После проверки данных пользователю будет направлено решение — отчет принят или требует доработки. Уведомление поступит в личный кабинет на госуслугах. Там же отобразится информация о статусах обработки. Заполненную форму и уведомление о результате проверки можно просмотреть или скачать на портале.

Экономическая перепись малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять лет. На основе данных переписи разрабатываются меры поддержки бизнеса.