Horizon Therapeutics объявила о расширении сотрудничества с Medidata

Medidata, принадлежащая Dassault Systèmes, разработчик комплексных решений для поддержки всего цикла клинических исследований и разработок, объявила о расширении партнерских отношений с компанией Horizon Therapeutics. Партнерство началось в 2017 г. с использования одного технологического решения. На данный момент Medidata предоставляет Horizon Therapeutics целый комплекс решений для клинических исследований в самых различных областях, таких как офтальмология, ревматология и нефрология.

«Мы рады быть ключевым партнером Horizon и помогать в их выдающейся деятельности во благо пациентов, развивая науку и совершенствуя методы лечения», – сказал Тарек Шериф (Tarek Sherif), соучредитель и один из генеральных директоров Medidata. – Задача Medidata состоит в том, чтобы способствовать дальнейшему развитию Horizon, предоставляя передовую аналитику и технологии. Мы поддерживаем видение и философию Horizon, особенно в сфере повышения эффективности и ускорения клинических исследований».

Horizon получит доступ к широкому спектру решений через облачную платформу Medidata Rave Clinical Cloud. Это самая распространенная в отрасли платформа для ускорения клинических исследований. Платформа содержит в себе пакет приложений, в том числе для работы с данными, планирования исследований и управления ими. Кроме того, Horizon сможет воспользоваться решением Intelligent Trials от Medidata. Оно объединяет в себе искусственный интеллект и расширенные средства аналитики для получения отраслевых показателей производительности в режиме реального времени. Помимо этого, данные средства помогают создавать расчетные модели и расширять возможности прогнозирования для планирования и проведения испытаний. Intelligent Trials использует наибольший массив данных о клинических исследованиях в отрасли, который в совокупности охватывает более шести миллионов пациентов, участвовавших более чем в 22 тыс. обследований. Это ПО было разработано компанией Acorn AI, специализирующейся в Medidata на решениях для сбора и анализа данных.

«Благодаря технологиям Medidata мы смогли сделать процесс клинических исследований более эффективным, управляемым и экономичным, что привело нас к сегодняшнему расширению этих продуктивных отношений, – сказала Карин Розен (Karin Rosén), доктор медицинских наук, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам и главный научный сотрудник Horizon. – По мере развития наших потребностей платформа Medidata обеспечивает нам гибкость и адаптивность для дальнейшего масштабирования и роста».