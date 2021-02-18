«Лестэр ИТ» представила бюджетные пакеты для базовой автоматизации железнодорожных компаний

«Лестэр ИТ» разработала конфигурации на базе платформы ИРС «Перевозки», которые обеспечат базовую автоматизацию железнодорожных операторов и экспедиторов. Конфигурации сформированы в пакеты «ОФУ.Бизнес» и «Слежение.Бизнес».

Пакет «ОФУ.Бизнес» предназначен для быстрой автоматизации оперативно-финансового учета при работе по договорам транспортного-экспедиционного обслуживания. Пакет включает следующие возможности: ведение справочников, оформление перевозок в номенклатуре доходных и расходных услуг компании, оценка рентабельности и согласование заказов, выпуск документов для начала перевозки, работа с отгрузочной информацией, импорт отчетов исполнителей, расчет фактической стоимости услуг по перевозке, расчет актов выполненных работ и типовая схема финансового учета.

«Рынку не хватает решений, которые позволят сделать следующий шаг на пути цифровизации тем компаниям, которые сейчас осуществляют основной объем работ в Excel. Пакеты «Бизнес» — это ответ на потребность в базовой автоматизации, когда растущей компании уже недостаточно возможностей Excel, но бюджет ограничен», — отметил генеральный директор компании «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов.

Пакет «Слежение.Бизнес» дает возможность контролировать движение вагонов и контейнеров — обеспечен импорт дислокации, просмотр и фильтрация данных по операциям, есть история рейсов и операций, предусмотрено ведение картотеки вагонов и контейнеров, просмотр данных по ремонтам, техническому состоянию, узлам и деталям. Кроме того, в нем можно зафиксировать потребность в вагонах, подобрать вагон под заявку по ряду критериев, запланировать его движение и контролировать исполнение плана, рассчитать прогноз прибытия вагона на станцию подачи. Также в пакет входит настройка взаимодействия и обеспечение работы с «Rail-Тариф Сервер» и «Rail-Маршрут Сервер».

Пакеты разработаны на базе платформы ИРС «Перевозки» для модулей «Коммерческая работа, планирование и расчеты» и «Диспетчеризация, учет и управление парком ПС». Оба устанавливаются «из коробки», но функциональность можно расширять внедрением дополнительных технологических решений. Отличительная особенность конфигураций — возможность их быстрого развертывания по доступной цене на серверах клиента или в облаке.