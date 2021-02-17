Спецпроекты

Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут объединять свои учётные записи одной и более организаций для наиболее удобной работы с интернет-банком «Сбербизнес».

База пользователей «Сбербизнеса» на сегодняшний день превышает 2,2 млн клиентов. В их числе есть профессиональные бухгалтеры и управленцы, которые ведут сразу несколько компаний. До недавнего времени для каждой компании у таких пользователей был отдельный логин и пароль. Это создавало определённые неудобства при работе.

Теперь пользователи, подтверждающие вход одноразовым паролем, могут зайти в «Сбербизнес», добавить несколько учётных записей от разных компаний и переключаться между ними, не выходя из системы. Новая доработка существенно облегчает работу и делает интернет-банк более удобным для использования.

«Мы внимательно исследуем пользовательский опыт и анализируем обратную связь от наших клиентов с тем, чтобы создать для них максимально удобную и бесшовную рабочую среду. Возможность объединения учётных записей — наш очередной шаг в этом направлении, который, без сомнений, оценят все, кто работает через интернет-банк с несколькими компаниями. Все проблемы с забытыми логинами и утраченными паролями останутся в прошлом, а рабочий процесс станет более простым и комфортным», – сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

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