«Корус консалтинг» поможет технологично управлять изменениями на производстве

ГК «Корус консалтинг» запускает решение категории Change Management System «КОРУС Five | Управление изменениями» на базе Microsoft SharePoint. Инструмент поможет производственным компаниям контролировать операционную и организационную трансформацию процессов эффективно, быстро и без рисков.

При запуске или развитии существующего производства компании сталкиваются с увеличением количества запросов на изменения: жизненного цикла продукта, рабочих процессов, условий эксплуатации, техники безопасности, используемого оборудования, организационной структуры и т.д. Ими трудно управлять в ручном режиме. Нагрузка на сотрудников по обработке таких запросов возрастает, возникают ошибки и дублирования в заявках, часто случаются потери документов, размывается ответственность, изменения внедряются с опозданиями и погрешностями. Это может привести к сбоям в бизнес-процессах и производственном цикле, задержкам выпуска продукции и потере качества, нарушениям техники безопасности и других правовых норм, А значит, повлечь за собой серьезные финансовые и юридические риски для компании, а также претензии со стороны контролирующих органов.

Новая платформа «КОРУС Five | Управление изменениями» на базе Microsoft SharePoint автоматизирует, упорядочивает и ускоряет данный процесс на крупных производствах. Система консолидирует и структурирует запросы и решения по ним, автоматизирует и стандартизирует процесс их обработки: от генерации до внедрения. Пользователи могут создавать последовательные, параллельные и смешанные маршруты согласования запросов на изменения, регламентировать и отслеживать сроки, ставить поручения и назначать ответственных. Более того, специалисты могут проводить аналитическую работу: учитывать потенциальные риски и выгоды от внедрения по различным критериям, оценивать трансформацию на предприятии в разрезе периодов, типов и рисков и принимать взвешенные решения на основе точных выводов.

Пользователи могут работать с документами одновременно, управлять списками изменений и правилами, разграничивать права доступ и модерировать поручения. ИТ-решение имеет встроенные редакторы для самостоятельной настройки бизнес-процессов и маршрутов согласования, личный кабинет, карточки документов, поддерживает голосовой ввод информации, «умный» поиск, мультиязычный интерфейс и автоперевод. Система легко интегрируется со справочниками, хранилищами конструкторской документации и другими ИТ-платформами. Для создания единого пространства управления производственными процессами доступно расширение функциональности с помощью дополнительных модулей ИТ-компании: по управлению проектами и жизненным циклом продукта (PLM), бюджетному контролю и пр.

«Наше новое решение поможет ускорить внедрение изменений на предприятиях, повысит прозрачность и управляемость процессов на любом этапе и улучшит качество принятия решений. Система минимизирует риски за счет снижения влияния человеческого фактора. Проектный опыт показывает, что использование данного ИТ-инструмента помогает увеличить скорость внедрения изменений минимум в 3 раза», – комментирует Елена Пискунович, директор направления Microsoft SharePoint ГК «Корус консалтинг».