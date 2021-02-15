Konica Minolta представила новую серию настольных спектрофотометров CM-36dG

Konica Minolta объявила о старте продаж в мире новой серии настольных спектрофотометров. Линейка включает модели CM-36dG и CM-36dGV, которые позволяют проводить измерение цвета и блеска. Также компания планирует дополнить серию моделью начального уровня CM-36d для измерения цвета в отраженном свете.

Модель CM-36dG представлена в горизонтальном исполнении, а CM-36dGV — в вертикальном, что оптимально подходит для измерения характеристик ткани или листовых материалов. Вместе с моделью CM-36d, которая будет запущена в феврале, новые устройства стали преемниками настольных приборов CM-3600A и CM-3610A — их широко применяли поставщики материалов для автомобильной промышленности и ИТ-оборудования.

Новинки ориентированы на решение задач по контролю цвета объектов и материалов. Также они позволяют проводить быстрый мониторинг качества для поставщиков красок, пластика или тканей за счет одновременного измерения цвета и блеска: CM-36dG и CM-36dGV — это устройства «два в одном». Благодаря этому приборы помогают более точно управлять цветом.

Для повышения точности измерений модели оснащены функцией анализа и корректировки длины волны WAA (Wavelength Analysis & Adjustment). Она компенсирует даже незначительные отклонения результатов из-за изменения окружающих условий — например, температуры или влажности. Вместе с регулярным техническим обслуживанием и калибровкой эта функция позволит добиться стабильной работы и увеличит срок службы устройств.

Для CM-36dG и CM-36dGV характерны предельно малые расхождения результатов измерений. Их колориметрическая межприборная согласованность находится в пределах 0.12, что на 20% выше значений предыдущих моделей. Так измерения остаются точными при использовании нескольких приборов, даже если они находятся в разных локациях. А данные, полученные при помощи других устройств, можно использовать без дополнительной обработки — это упрощает процесс смены моделей.

Серия CM-36d обладает рядом дополнительных функций для увеличения производительности. Встроенная камера помогает изучать образцы из фотометрической сферы и точно определять расположение объектов измерения. На панели состояния отображаются статус и параметры проводимого измерения, что снижает вероятность ошибок оператора. А кнопка для проведения измерений расположена непосредственно на устройстве.

В устройствах предусмотрены четыре участка проведения измерений, которые обеспечивают гибкость применения. При этом измерительная камера достаточно вместительная и даже крупные образцы не нужно обрезать.

Новая серия спектрофотометров помогает цифровизировать производство благодаря высокоточному переводу информации о цвете и блеске в электронный вид. Теперь при проверках можно отказаться от образцов для сравнения, которые не отличаются высокой стабильностью, а также субъективных оценок специалистов, отвечающих за управление качеством. Кроме того, новые устройства стали еще удобнее в использовании, что увеличило их производительность.