Спецпроекты

Исследование: каждая десятая компания ввела дресс-код для удаленных сотрудников

Бизнес Кадры

В России дресс-код для дистанционных сотрудников чаще всего вводят банки, каждый десятый работодатель требует соблюдения дресс-кода от удаленных сотрудников, которые общаются по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. Таковы выводы, представленные сервисом по поиску работы Superjob. Выводы основаны на результатах проведенного сервисом опроса, в котором приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны.

Уже в 10% компаний введен дресс-код для удаленных сотрудников, которые участвуют в онлайн-встречах с использованием видеосвязи. Как правило, работодатели требуют от дистанционных работников выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе, также допустим стиль casual. Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15% и 12% соответственно), реже всего — в ИТ- и строительных компаниях (по 6%). Предприятия со штатной численностью от 100 до 1 тыс. человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и 7%).

В большинстве же российских компаний (79%) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. Судя по комментариям, работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде и бигуди.

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