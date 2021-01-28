Спецпроекты

Услуги сферы природопользования доступны в ТИС Югры

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Депинформтехнологий Югры совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры реализовали на платформе ТИС Югры сервис по оказанию услуг с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) «Природопользование». Работа выполнена в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

С запуском сервиса в автоматизированном режиме стали доступны услуги по предоставлению информации о наличии в границах объекта строительства территорий водно-болотных угодий, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения, территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

До этого запросы в адрес Депнедра и природных ресурсов Югры поступали на электронных или бумажных носителях, при этом ежегодной объем поступающих в ведомство запросов о наличии ТТП коренных народов Севера составляет

свыше 6 тыс. и около 2,5 тыс. о наличии ООПТ в границах объекта строительства.

С переводом данных услуг в электронный вид сократилось время ответов на запросы и процесс их подготовки стал прозрачен для заявителя – он видит изменения статусов по своей заявке.

В этом году подсистема оказания услуг АИС «Природопользование» будет дополнена возможностью подачи лесопользователями отчетов об использовании лесов и лесных деклараций, а также будет интегрирована с региональной системой электронного документооборота органов госвласти.

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