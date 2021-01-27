Спецпроекты

Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Пресс-служба Минцифры сообщила о завершении первого этапа работ по созданию новой информационной системы, реализующей механизм «регуляторной гильотины» в сфере контрольно-надзорной деятельности, — Реестра обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля. Система обеспечивает прозрачность и контролируемость процесса нормотворчества и автоматизирует деятельность рабочих групп.

Созданная система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей ФОИВ-регуляторов, контрольно-надзорных органов и Аналитического центра при Правительстве РФ и сокращает сроки разработки и рассмотрения нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования.

«В настоящее время Реестр обеспечивает реализацию “регуляторной гильотины” и позволяет оперативно информировать Правительство РФ о ходе ее реализации в части пересмотра актов с обязательными требованиями. В дальнейшем система будет содержать все обязательные требования для бизнеса», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Среди функциональных возможностей системы — планирование и проведение очных и заочных заседаний рабочих групп, учет планов-графиков разработки нормативных правовых актов (НПА), мониторинг этапов согласования проектов актов и интеллектуальные инструменты поиска и анализа документов.

Система также позволяет автоматически распознавать в текстах НПА обязательные требования и проверять их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения. Это упрощает процессы наполнения и поддержания Реестра обязательных требований в актуальном состоянии.

Данное решение автоматизировало деятельность 43 рабочих групп, в системе уже работают 3,5 тыс. пользователей с более чем 10 тыс. НПА. В период пандемии была организована дистанционная работа для обеспечения более чем 800 заочных заседаний с возможностью голосования членов рабочих групп и сопредседателей, а также формирования протоколов заседаний.

В будущем планируется создать публичный портал, чтобы помочь бизнесу соблюдать обязательные требования. Данный портал будет интегрирован с Реестром.

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