Спецпроекты

К московской программе Future Tech присоединились 2,5 тысячи молодых специалистов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Более 2,5 тысячи человек стали участниками городской образовательной программы Future Tech, предназначенной для сотрудничества молодых специалистов с субъектами малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей молодежь практикуется в решении реальных бизнес-кейсов и получает навыки работы на рынке инноваций, а технологические компании находят новые идеи для текущих задач. С момента запуска проекта в октябре 2019 года участники предложили предпринимателям около 450 решений.

«За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тысячи молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем. А для предпринимателей — возможность найти нестандартную идею и заодно присмотреть талантливых сотрудников в свою команду», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Future Tech позволяет участникам развить предпринимательские навыки, протестировать свою подготовку под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами малых и средних технологических предприятий. Вузы-партнеры из 12 регионов, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ярославскую и Томскую области, используют базу кейсов для проектной работы со студентами.

Программа организована Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«На платформе программы сегодня размещено более 700 кейсов по восьми направлениям. Большинство заказчиков решений представляют сферу информационных технологий и промышленности. Кроме того, для молодых специалистов доступны задачи в области образования, медицины, финансов, экологии, транспорта и других», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.



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