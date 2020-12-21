В России появится технология для направления на страховой ремонт за 20 минут

MAINS Lab первая в России разработала технологию, которая позволит автоматизировать процесс урегулирования убытков и сократить время получения направления на ремонт автомобиля или денежной выплаты при наступлении страхового случая с нескольких дней до 20 минут.

Разработанный компанией искусственный интеллект сможет проанализировать фотографии повреждений, а также подсчитать стоимость ремонта и размер страховых выплат буквально за несколько минут. Ключевым фактором, позволяющим настолько серьезно ускорить процесс, стала разработанная компанией технология, определяющая ущерб автомобиля на основе фотографии. Данная технология является особенно значимой в период пандемии, так как она позволяет сократить до минимума контакт между сотрудниками страховой компании и клиентом.

Технологическое решение является абсолютно новым для российского рынка – впервые весь цикл анализа фотоматериалов выполняется роботом, а не экспертом техником. Система прошла испытание на 3 000 кейсов – с помощью использования онлайн-анализа удалось достичь точности 97%, именно такой процент кейсов система отрабатывает с точностью эксперта-человека или лучше, и значительно сократить время принятия решения по страховому случаю. Раньше этот процесс занимал в среднем несколько дней.

На первом этапе происходит загрузка фотоматериалов. Робот принимает как фотографии повреждений, так и документов, необходимых для расчета стоимости ущерба – свидетельства о регистрации автомобиля, страхового полиса, и т.п. С помощью машинной обработки за 1-2 минуты происходит анализ и классификация ракурсов фотографий, определение зон автомобиля, сегментация деталей и повреждений, в том числе скрытых, и первичный расчет ремонта. Далее данные отправляются эксперту MAINS Lab для подтверждения – это занимает максимум 2 минуты. На финальной стадии робот-загрузчик заносит информацию в дело, производит выбор модели и комплектации, автоматически подбирает поврежденные детали и формирует расчет.

«Наша реальность меняется и переходит в цифровой формат, в том числе, за счет условий распространения коронавирусной инфекции. Ранее урегулирование страхового случая занимало несколько дней, а сейчас весь процесс можно пройти удаленно и за 20 минут. Такая технология является новой для России, но мы уверены, что она быстро приживется и будет высоко оценена нашими клиентами и сотрудниками страховых компаний. Клиенту теперь не потребуется приезжать в страховой офис, ждать своей очереди и проходить длительные процедуры с документами, а сотрудники удаленно смогут помочь человеку, получая данные в реальном времени. Также данная технология существенно снизит нагрузку на сотрудников страховых компанией», - сказал генеральный директор MAINS Lab Юрий Кувшинов.

Технология в скором времени будет внедрена во многих страховых компаниях.