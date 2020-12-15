Доставка с «Яндекс.Маркета» «по клику» стала доступна в Москве

Московские пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут получить свой онлайн-заказ «по клику» за 15 минут, а также добавить к нему продукты из «Яндекс.Лавки».

«Маркет» стал первым сервисом, который начал тестировать новое логистическое решение от «Яндекс Go». Теперь пользователь может сделать заказ на «Маркете» с доставкой в локальные дарксторы, которые есть почти в каждом районе Москвы, а оттуда в любой момент вызвать курьера — он на следующий день в течение 15—30 минут привезет товар точно по адресу. Такая доставка «по клику» удобна тем, что клиент может контролировать время получения товара, а не ждать курьера весь день в одном месте.

Благодаря совместному проекту двух сервисов к любому заказу с «Маркета» можно добавить еще и свежие продукты из «Яндекс.Лавки»: овощи, фрукты, хлеб, молоко. Например, к подарку, купленному на «Маркете», пользователь может заказать торт и свечки для именинника.

Сейчас такой способ доставки работает в московских «Яндекс.Лавках». Воспользоваться им можно при заказе до 10 тыс. руб. и весом до 10 кг через мобильное приложение «Яндекс.Маркета». Пользователям доступен ассортимент из более чем 1,5 млн товаров на «Яндекс.Маркете» и 2,5 тыс. товаров в «Яндекс.Лавке».