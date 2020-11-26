Металлические порошки для 3D-печати начали изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Аддитивный инжиниринг», запустил новый сервис – лабораторное изготовление металлических порошков в малом объеме для 3D-печати, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Для компаний, занимающихся 3D-печатью металлом, в столичной особой экономической зоне появилась возможность получать лабораторные образцы металлического порошка. Для этого резидент ОЭЗ запустил новое оборудование - лабораторный атомайзер, который в отличие от промышленных устройств перерабатывает небольшие металлические заготовки и позволяет аддитивным производствам экономить до 70% сырья при проведении исследовательских и внедренческих работ. Редкое для этой отрасли оборудование, установленное в ОЭЗ, укрепляет позиции столичной особой экономической зоны не только в сфере инноваций, но и области ресурсосберегающих технологи», - сказал Геннадий Дегтев.

В основе производства металлического порошка лежит ультразвуковая атомизация, которая позволяет производить порошки с любым размером частиц.

«Установленный атомайзер может производить до 0,3 литра порошка в час, он представляет собой компактную систему, где происходит атомизация. В качестве исходного сырья может использоваться металлический пруток диаметром до 10 мм или проволоки диаметром до 2 мм - именно такой малый объем исходного сырья и дает экономию ресурсов. Подобное оборудование и подобная услуга абсолютно уникальны. Обычно атомайзеры представляют собой огромные машины, где требуется разово загружать на переработку более десяти килограммов исходного сырья», - сказал генеральный директор компании «Аддитивный инжиниринг» Ашхен Овсепян.