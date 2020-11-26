Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Металлические порошки для 3D-печати начали изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Аддитивный инжиниринг», запустил новый сервис – лабораторное изготовление металлических порошков в малом объеме для 3D-печати, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Для компаний, занимающихся 3D-печатью металлом, в столичной особой экономической зоне появилась возможность получать лабораторные образцы металлического порошка. Для этого резидент ОЭЗ запустил новое оборудование - лабораторный атомайзер, который в отличие от промышленных устройств перерабатывает небольшие металлические заготовки и позволяет аддитивным производствам экономить до 70% сырья при проведении исследовательских и внедренческих работ. Редкое для этой отрасли оборудование, установленное в ОЭЗ, укрепляет позиции столичной особой экономической зоны не только в сфере инноваций, но и области ресурсосберегающих технологи», - сказал Геннадий Дегтев.

В основе производства металлического порошка лежит ультразвуковая атомизация, которая позволяет производить порошки с любым размером частиц.

«Установленный атомайзер может производить до 0,3 литра порошка в час, он представляет собой компактную систему, где происходит атомизация. В качестве исходного сырья может использоваться металлический пруток диаметром до 10 мм или проволоки диаметром до 2 мм - именно такой малый объем исходного сырья и дает экономию ресурсов. Подобное оборудование и подобная услуга абсолютно уникальны. Обычно атомайзеры представляют собой огромные машины, где требуется разово загружать на переработку более десяти килограммов исходного сырья», - сказал генеральный директор компании «Аддитивный инжиниринг» Ашхен Овсепян.

Другие материалы рубрики

Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО

Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов

«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор

IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Техноблог

Смартфон и закон: нужно ли возвращать найденный гаджет и куда?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче