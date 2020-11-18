«Биржа грузоперевозок Ati.su» расширила возможности смены пользовательских ID

«Биржа грузоперевозок Ati.su» расширила возможности смены пользовательских ID. Теперь пользователи «Биржи» могут приобрести себе новый код из любых незанятых. Они могут выбрать номер с запоминающимся сочетанием цифр из категорий «Золотые», «Серебряные» и «Бронзовые» или установить произвольный. Уникальный код с легкостью запоминается контрагентами, что облегчает поиск участника на «Бирже».

При регистрации на «Бирже грузоперевозок Ati.su» каждый пользователь получает собственный ID – код АТИ. Это уникальный номер, который можно использовать наравне с ИНН и ОГРН для быстрого поиска участников «Биржи» на сайте. Также код АТИ играет важную роль в общении между грузовладельцами, экспедиторами и перевозчиками: зачастую первое, что спрашивают, созвонившись по телефону с новым контрагентом, это его код в АТИ, чтобы оперативно посмотреть его паспорт на «Бирже» и получить некий экспресс-анализ его надежности.

Случайный и зачастую сложный набор цифр запомнить непросто, поэтому «Биржа грузоперевозок Ati.su» предоставила пользователям новую услугу – покупка любого незанятого кода. Для этого пользователю нужно перейти на страницу «Оплата АТИ» и выбрать «Сменить код АТИ». Приобрести новый ID можно двумя способами. Первый – выбрать предложенную на сайте комбинацию цифр в одной из трех категорий. «Золотой» код, например, 9999 или 5858, можно приобрести примерно за 20-25 тыс. руб. «Серебряный» вроде 522522 – за 14-17 тыс. «Бронзовые» коды, например, 24555, можно купить за 11-12 тыс.

Второй способ – выбрать произвольный и никем не занятый код. Это может быть номер телефона компании, особая дата или просто короткая комбинация цифр, которую легко запомнят партнеры. Стоимость такого кода будет известна после его ввода в специальном поле.

Информация о смене ID будет отражена в карточке участника. В случае необходимости пользователи смогут найти друг друга по старому коду: для этого им нужно будет воспользоваться историей изменений контактной информации. Чтобы сообщить партнерам о смене ID, участники «Биржи» могут воспользоваться сервисом «АТИ-мессенджер».

«За время работы нашей «Биржи» персональный ID действительно стал «визитной карточкой» каждого участника. Недавно один из пользователей рассказал, что, если раньше первый вопрос в разговоре с новым контрагентом был «Какой у вас код в АТИ?», то теперь часто спрашивают: «Какой у вас код?». И все понимают, о чем речь. Поэтому мы решили предоставить участникам возможность самостоятельно выбрать новый код, чтобы облегчить поиск друг друга на нашей платформе», – отметил Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок Ati.su».