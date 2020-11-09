На портале госуслуг запущен сервис для медработников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг совместно с Минздравом России запущен новый сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

«Новый сервис станет инструментом оперативной помощи медикам, ежедневно находящимся в "красной" зоне. При разработке и запуске новых услуг на портале мы оперативно реагируем на потребности извне, учитывая запросы граждан в этот сложный для всех период. Именно поэтому продолжаем выводить на портал сервисы, которые делают общение государства и граждан оперативнее, сокращая количество инстанций для рассмотрения обращений», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Через специальную форму на госуслугах медицинские работники смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала.

Информация в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения также поступят в Минздрав России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.