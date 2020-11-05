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«ЭР-Телеком» внедрит искусственный интеллект

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») приступает к созданию платформы на базе искусственного интеллекта (ИИ), базирующейся на собственной разработке компании - инновационной смысловой сети нового поколения. Решение позволит провайдеру вывести качество обслуживания клиентов на качественно новый уровень.

Решение представляет из себя децентрализованную «смысл-к-смыслу» (sense-to-sense network) самообучающуюся сеть, основанную на концепции нейро-аморфной архитектуры. Ключевыми характеристиками данной сети является возможность работы со смыслами используемых словесных объектов различной природы. «Умная» система анализирует смысловую связку между словами, фразами, предложениями всего речевого материала и выстраивает внутри логические связи.

Так, например, платформа способна проанализировать каждый сценарий предыдущих разговоров тех клиентов, кто в итоге общения с менеджером выбрал для себя более скоростной и дорогостоящий тариф. И для дальнейшего общения разработать сценарии, когда ИИ при общении с клиентом уже сам будет предлагать определенные вопросы и темы для обсуждения, которые привели к такому решению. При этом, имея доступ к данным по клиенту, система будет анализировать и его «портрет», предлагая одним категориям клиентов скидку, другим отложенный платеж, третьим – стандартный тариф и т.д.

«В отличии от существующих сегодня на рынке аналогов, платформа ИИ «ЭР-Телеком» будет использовать в качестве базовой единицы – «смысл» объекта, а не число, и новое знание в ней является динамическим, а не статическим. «Это значит, что предлагаемая нами система представляет из себя более «глубокое» решение, способное к самообучению, анализу большого пласта данных», - сказал Игорь Михайловский, руководитель проектного офиса «Искусственный интеллект».

Система поддерживает постоянный диалог (анализ сказанного) с пользователем в процессе всего времени ее работы. Пользователь, в свою очередь, всегда может перейти в режим «инкогнито».

Перед тем, как предложить продукт рынку, решение планируется интегрировать в бизнес-процессы «ЭР-Телеком холдинг». В первую очередь платформа будет протестирована в собственном контакт-центре компании. Система будет обрабатывать входящие звонки нулевой и первой линий, а также обзванивать клиентов с целью первичного отбора заинтересованных в услугах. Цель внедрения решения ИИ – улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность звонков на 90%, за счет создания интерактивного, омникального голосового взаимодействия с клиентами без участия сотрудников, возможности формирования персонального сервиса. Замена оператора-человека позволит увеличить скорость ответа, качество запрашиваемой информации.

В дальнейшем единую децентрализованную сеть планируется использовать для IoT-направления компании.



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