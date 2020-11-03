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«Техносерв» вошел в топ-10 поставщиков ИТ для телекома

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа «Техносерв» вошла в десятку рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019», по версии аналитического агентства CNews Analytics. Выручка «Техносерва» от проектов в телекоме в 2019 г. составила 5,2 млрд рублей.

Агентство CNews Analytics специализируется на подготовке ежегодных рейтингов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Оценивая результаты рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019», CNews Analytics отмечает, что по итогам 2019 г. совокупная выручка участников рейтинга достигла 166 млрд. рублей. Увеличение по сравнению с предыдущим годом было очень существенным – на 59,5%. «Техносерв» занял в рейтинге восьмое место, его выручка от проектов для операторов связи за 2019 год составила 5,2 млрд. рублей.

«Развитие телеком-рынка в России много лет было поступательным, но прогнозируемым. В 2020 году пандемия изменила все направления бизнеса, заставив их перейти в онлайн, на дистанционный формат работы. Стремительно возросшая на каналы связи нагрузка заставляет операторов развивать их в ускоренном темпе и искать новые решения и технологии, которые помогут минимизировать инвестиции. Интеграторы, поставщики ИТ для телекома должны были стать не только исполнителями проектов, но и партнерами в цифровизации телеком-бизнеса и в развитии его инфраструктуры», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Техносерв».

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