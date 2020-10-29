Syssoft предложит клиентам решения NiceLabel

Syssoft, центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключил лицензионный договор с NiceLabel, компанией по созданию приложений маркировки для компаний и предприятий.

С помощью ПО NiceLabel можно стандартизировать, централизировать и управлять системой маркировки. В состав решения входит: конструктор этикеток, средство разработки приложений, система управления документами, система онлайн-печати и интегрированная система печати, тестовая среда, а также система внесения и передачи изменений.

Помимо этого, решение оперативно масштабируется, его можно распространить как на филиалы, так на поставщиков и изготовителей. Сегодня NiceLabel выбирают компании-производители FMCG, логистические компании, розничные торговые сети, производство, здравоохранение.

Решения NiceLabel доступны в трех вариантах. Первый (Label Cloud) — облачный пакет для бизнеса любого размера. Второй (Label management system) — подходящий для использования в больших корпорациях. И третий вариант (Designer & Desktop Solutions) — для малого бизнеса.