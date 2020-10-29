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Спецпроекты

Эволюция Excel: у пользователей появится возможность задавать новые типы данных

ПО Софт

Microsoft объявила, что в Excel будут доступны новые типы данных, которые пользователи смогут создать на основе собственной информации. Например, в программу можно будет импортировать структурированный массив и классифицировать его тип как «клиент». Для этого данные нужно будет опубликовать в Power BI или использовать надстройку Power Query.

До сегодняшнего дня в одну ячейку можно было ввести только формулу или конкретное значение. Теперь в одной клетке помещается гораздо больший объем информации, соединенный с различными источниками, который будет меняться в реальном времени. Для того чтобы работать с этими данными, не нужно постоянно возвращаться к источнику. Например, можно импортировать данные о Сиэттле и использовать формулу, содержащую информацию о населении города. Если оно изменится, значение в ячейке тоже поменяется. Таким образом, пользователь видит не просто цифру, а знает, откуда она появилась.

Кроме того, Microsoft расширяет сотрудничество с Wolfram Alpha, чтобы пользователи получили доступ к предпросмотру сотен новых типов внешних данных. А новые интеллектуальные шаблоны позволят быстро начать работу с этими типами данных. Благодаря этому пользователи смогут обогатить свою аналитику полезной информацией, например, по химии, почтовым индексам, питанию, историческим событиям и даже генетике.

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