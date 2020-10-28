ВТБ принял участие в разработке стандартов Банка России для обмена данными между компаниями

Специалисты ВТБ приняли участие в разработке опубликованных Банком России стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента. ЦБ опубликовал четыре стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии.

Внедрение технологии открытых API позволит в том числе формировать для клиентов более персональные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать через приложения партнеров оплату товаров и услуг.

«Для каждого банка переход к состоянию сквозных процессов и продуктов цифрового поколения напрямую зависит от унифицированного формата межсервисного взаимодействия и обмена данными. Появление эталонных спецификаций прикладных программных интерфейсов банковских сервисов дает основания для методологического выравнивания и для совершенствования технологического контекста игроков рынка, создавая конкурентные преимущества в скорости создания и вывода на рынок комбопродуктов и охвата аудиторий пользователей в разных каналах», – заявила глава управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.

«Расцениваю публикацию данных стандартов как огромный прорыв. Отрадно, что наш подкомитет смог объединить усилия участников рынка по этому направлению», –подчеркнула старший вице-президент ВТБ, председатель подкомитета «Технологии основных финансовых (банковских) операций» технического комитета «Стандарты финансовых операций» ЦБ Елена Четверикова.