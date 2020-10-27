Электронное меню и денежные выплаты: «Яндекс.еда» запустила новые меры поддержки ресторанов

«Яндекс.еда» объявляет о запуске дополнительных мер по поддержке ресторанов в рамках программы «Пакет помощи». Сервис предоставит денежные выплаты заведениям при переквалификации их сотрудников в курьеров и поможет им перейти на безопасное электронное меню для заказов в зале. Дополнительные меры разработаны совместно с Профессиональным Ресторанным Альянсом (РЕАЛ) и его руководителем Дмитрием Левицким.

Рестораны, которые столкнулись с вынужденным закрытием залов или сокращением количества гостей, могут рассчитывать на помощь «Яндекс.еды» в переквалификации части сотрудников. Заведения могут пригласить своих работников временно стать курьерами у партнёров сервиса или прямым партнером в качестве самозанятого. За это рестораны получат выплаты от «Яндекс.еды» до 4500 руб. за каждого привлеченного курьера, который отработает на заказах сервиса не меньше пяти дней.

«Яндекс.еда» также поможет ресторанам перейти на безопасное электронное меню для заказов в зале. Бесплатно создать специальный QR-код можно в личном кабинете заведения в ресторанном приложении. После сканирования QR-кода, гости будут попадать на страницу с меню ресторана в «Яндекс.еде», ознакомившись с которым смогут сделать заказ официанту. Это ускорит обслуживание в зале, снизит риск переноса вируса и позволит снизить расходы ресторанов на одноразовые меню.

Использовать QR-код можно на любом носителе. Создать его достаточно один раз. Все изменения в меню будут автоматически учитываться при переходе гостей в QR-меню.

В рамках программы «Пакет помощи» «Яндекс.еда» ранее обнулила комиссию на заказы из сервиса с собой и предоставила локальным ресторанам и небольшим сетям неделю бесплатного рекламного размещения на платформе на приоритетных местах в выдаче. Под эти критерии подпадают более 20 тыс. ресторанов. Новые меры позволят еще больше расширить число ресторанов, которые могут претендовать на поддержку. Общий объем «Пакета помощи» оценивается в 120 млн руб.