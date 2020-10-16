SAP запустила проект 5&5 в рамках инициативы ’25

SAP представила инициативу 5 & 5 by ’25. К 2025 году 5% адресных расходов она будет направлять социальным предприятиям. Это поможет стимулировать бизнес по всему миру приобретать товары и услуги у таких компаний, общими усилиями способствовать позитивным изменениям в обществе.

Согласно данным Всемирного банка, глобальные расходы на закупки в 2019 году составили не менее 14 триллионов долларов. Направив даже небольшую часть этих расходов сертифицированным социальным предприятиям, можно будет способствовать решению насущных социальных и экологических проблем.

Пилотные проекты на отдельных рынках показали, что к 2025 году SAP сможет направлять ежегодно до 60 миллионов долларов из своих адресных глобальных расходов социальным предприятиям. Среди компаний, входящих в листинг DAX эта цифра оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро, из списка Fortune 500 - до 25 миллиардов долларов.

Адэйр Фокс-Мартин (Adaire Fox-Martin), член исполнительного совета SAP SE, посол по социальным вопросам Global Buy Social Enterprise UK, отметила: «Каждой компании, независимо от отрасли требуется что-то закупать – кофе и чай, офисные принадлежности, мыло и антисептики, так почему бы не тратить эти деньги с пользой, покупая необходимые продукты или услуги у поставщиков, которые также приносят и пользу обществу? Вместе с нашими клиентами, партнерами, поставщиками и социальными предприятиями мы приступили к расширению социальных закупок там, где уже существует инфраструктура, если же она отсутствует - создадим ее, а затем будем наращивать потенциал. Мы приглашаем всю нашу экосистему узнать больше и присоединиться к нам для развития и поддержания инициативы, помочь выстроить эффективный путь, придать необходимой импульс для реализации этой идеи».