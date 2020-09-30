Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Исследование Worki и Researchme: каждый второй россиянин находится в поисках подработки

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы

Сервис для быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с Researchme провел опрос среди россиян и выяснил, какие дополнительные способы заработка они ищут и что ждут от своей будущей подработки.

Выяснилось, что 48% жителей России в настоящее время ищут подработку. В топе профессий у опрошенных оказались охранник и курьер. На третьем месте — продавец в магазине. Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, уборщик, кассир и официант.

Каждый третий россиянин, рассматривающий подработку, готов тратить на нее до 10 часов в неделю. При этом большинство опрошенных рассчитывает получать за нее от 10 до 20 тыс. руб. 40% респондентов отметили, что ищут подработку на длительный срок, более полугода. Причем две трети пользователей согласны с тем, что подработка постепенно может превратиться в их основную работу.

Интересно, что в поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей (18-25 лет). Причем среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%. Основными причинами для поиска дополнительного источника дохода молодые люди назвали желание получить опыт по выбранной специальности и опыт в новой сфере, а также ухудшение материального положения семьи (34% респондентов). Это подтверждается и статистикой сервиса «Работа» в соцсети «Вконтакте», где 37% соискателей, ищущих работу и подработку, – молодежь в возрасте от 16 до 22 лет.

В онлайн-опросе, проведенном с августа по сентябрь 2020 г., приняли участие 3 тыс. пользователей Рунета старше 16 лет из всех федеральных округов России.

Другие материалы рубрики

ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи»

Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии

Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора

Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России

Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео

Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Техноблог

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра