Исследование Worki и Researchme: каждый второй россиянин находится в поисках подработки

Сервис для быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с Researchme провел опрос среди россиян и выяснил, какие дополнительные способы заработка они ищут и что ждут от своей будущей подработки.

Выяснилось, что 48% жителей России в настоящее время ищут подработку. В топе профессий у опрошенных оказались охранник и курьер. На третьем месте — продавец в магазине. Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, уборщик, кассир и официант.

Каждый третий россиянин, рассматривающий подработку, готов тратить на нее до 10 часов в неделю. При этом большинство опрошенных рассчитывает получать за нее от 10 до 20 тыс. руб. 40% респондентов отметили, что ищут подработку на длительный срок, более полугода. Причем две трети пользователей согласны с тем, что подработка постепенно может превратиться в их основную работу.

Интересно, что в поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей (18-25 лет). Причем среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%. Основными причинами для поиска дополнительного источника дохода молодые люди назвали желание получить опыт по выбранной специальности и опыт в новой сфере, а также ухудшение материального положения семьи (34% респондентов). Это подтверждается и статистикой сервиса «Работа» в соцсети «Вконтакте», где 37% соискателей, ищущих работу и подработку, – молодежь в возрасте от 16 до 22 лет.

В онлайн-опросе, проведенном с августа по сентябрь 2020 г., приняли участие 3 тыс. пользователей Рунета старше 16 лет из всех федеральных округов России.