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«Яндекс.Карты» покажут полное расписание общественного транспорта на месяц вперед

Интернет Веб-сервисы

В «Яндекс.Картах» появилось полное расписание общественного транспорта на месяц вперед. Это поможет пользователям точнее планировать поездки — например, узнать, когда с остановки уезжает последний трамвай и как он ходит в выходные или по четным дням.

Расписание можно проверить в карточке остановки. В ней указано время прибытия или то, как часто ходит нужный транспорт — например, каждые 5 или 10 минут. Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день. Проверить, где прямо сейчас едет нужный автобус или трамвай, можно в режиме «Транспорт» — их метки отразятся на карте в реальном времени.

Расписание транспорта доступно почти для всех городов в России. Данные собирают картографы «Яндекса», а также их передают партнеры — компании, которые обеспечивают движение общественного транспорта.

«Яндекс.Карты» — сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. «Карты» знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую, и сразу построить маршрут сразу до входа. По данным «Яндекса», каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 млн человек.

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