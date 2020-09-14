«Рексофт» получил лицензии ФСТЭК по разработке и технической защите конфиденциальной информации

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил о получении бессрочных лицензий ФСТЭК на «Деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации» и на «Деятельность по технической защите конфиденциальной информации».

В 2018 г. компания стала обладателем лицензии ФСБ России на разработку средств и выполнение работ в сфере криптографической защиты информации. А в текущем году сертификат соответствия системы менеджмента качества «Рексофт» ГОСТ Р (ИСО 9001-2015) был расширен на область разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации.

«С 2010 г. «Рексофт» активно участвует в информатизации государственных ведомств и крупных корпораций. Защита информации в их ключевых системах – это отдельные важные блоки в деятельности наших заказчиков. С получением лицензий ФСТЭК мы расширили наш комплект лицензий, подтверждающих статус «Рексофт» как поставщика комплексных услуг по государственным и коммерческим контрактам в области разработки средств защиты информации», – сказал Евгений Минеев, исполнительный директор компании «Рексофт».

Комплекс лицензий гарантирует, что системы и услуги разрабатываются и оказываются «Рексофт» в соответствии с государственными стандартами и соответствуют требованиям к информационной безопасности данных и процессов.