Более 11 тысяч педагогов Ленинградской области обучились работе с ГИС «СОЛО»

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и «Нетрика» провели обучение педагогов региона работе с государственной информационной системой «Современное образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО»). В результате новые навыки получили более 11 тысяч специалистов.

Основными целями проекта были знакомство педагогов с подсистемой «Электронная школа» ГИС «СОЛО», обучение технологиям работы с разделом «Итоговые отметки» и календарно-тематическими планами (КТП). Это позволит преподавателям подвести итоги текущего учебного года и подготовиться к началу следующего: выставить итоговые оценки, ознакомиться с видом и структурой электронного классного журнала.

Проект был реализован за три недели при активном участии муниципальных координаторов. В нём приняли участие педагоги 17 муниципальных районов и Сосновоборского городского округа, а также специалисты специальных (коррекционных) организаций, всего 362 школы и 11 филиалов. Кроме того, обучение прошли преподаватели из четырёх новых и двух частных школ.

«Обучение имело практический характер: педагоги работали в открытой системе на своей странице, получали и выполняли домашние задания. По итогам обучения были выставлены зачёты, слушатели получили сертификаты, подтверждающие работу на вебинарах, от комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и нашей компании, – отметила Наталья Быстрова, эксперт направления «Образование» ГК «Нетрика». – Такое массовое и комплексное обучение работе с ГИС “СОЛО” было проведено впервые, и именно оно позволило подготовить систему к новому учебному году».

Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области» объединяет в себе различные функциональные системы региона, связанные с дошкольным, общим и профессиональным образованием. Её главная цель – создать сквозные процессы обмена и управления данными в сфере образования региона.