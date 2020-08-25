«2ГИС» запустила навигатор для грузовиков в Москве и Подмосковье

В «2ГИС» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учётом ограничений проезда грузового транспорта на территории всех административных округов Москвы и крупных городов Подмосковья.

Грузовой навигатор «2ГИС» позволяет строить маршруты для грузового транспорта с учётом разрешённой максимальной массы и габаритов автомобилей и специфики груза. Построенные навигатором маршруты не включают улицы, на которых действуют официальные запреты для движения грузового транспорта.

Навигатор для грузового транспорта «2ГИС» учитывает грузовой каркас девяти административных округов Москвы, ограничения, обозначенные дорожными знаками в остальных трёх административных округах столицы, и все действующие ограничения в 64 городских округах Подмосковья. Алгоритмы «2ГИС» учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон через ближайший перекрёсток согласно ПДД.

Чтобы собрать полную базу ограничений, водители «2ГИС» объехали 16 тысяч километров дорог Москвы и Подмосковья, собрали информацию о 7905 дорожных знаках на улицах Москвы и в 2763 населенных пунктах Подмосковья, заблокировали в навигаторе 3427 километров дорог для проезда грузовых автомобилей. При помощи технологии распознавания знаков с видеорегистраторов, ограничения автоматически были нанесены на карту. На финальном этапе картографы «2ГИС» обработали спорные случаи и несоответствия, чтобы сделать карту еще точнее.

Опция поможет водителям грузового транспорта строить оптимальные маршруты в навигаторе «2ГИС» в полном соответствии с правилами дорожного движения, а логистам — анализировать дорожную ситуацию по пути следования коммерческих грузовых автомобилей в онлайн-версии приложения.

География работы грузового навигатора будет расширена. Уже сейчас он доступен в онлайн и мобильной версии «2ГИС» для iOS и Android.