Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«2ГИС» запустила навигатор для грузовиков в Москве и Подмосковье

Телеком Навигация
, Текст: Владимир Бахур

В «2ГИС» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учётом ограничений проезда грузового транспорта на территории всех административных округов Москвы и крупных городов Подмосковья.

Грузовой навигатор «2ГИС» позволяет строить маршруты для грузового транспорта с учётом разрешённой максимальной массы и габаритов автомобилей и специфики груза. Построенные навигатором маршруты не включают улицы, на которых действуют официальные запреты для движения грузового транспорта.

Навигатор для грузового транспорта «2ГИС» учитывает грузовой каркас девяти административных округов Москвы, ограничения, обозначенные дорожными знаками в остальных трёх административных округах столицы, и все действующие ограничения в 64 городских округах Подмосковья. Алгоритмы «2ГИС» учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон через ближайший перекрёсток согласно ПДД.

Чтобы собрать полную базу ограничений, водители «2ГИС» объехали 16 тысяч километров дорог Москвы и Подмосковья, собрали информацию о 7905 дорожных знаках на улицах Москвы и в 2763 населенных пунктах Подмосковья, заблокировали в навигаторе 3427 километров дорог для проезда грузовых автомобилей. При помощи технологии распознавания знаков с видеорегистраторов, ограничения автоматически были нанесены на карту. На финальном этапе картографы «2ГИС» обработали спорные случаи и несоответствия, чтобы сделать карту еще точнее.

Опция поможет водителям грузового транспорта строить оптимальные маршруты в навигаторе «2ГИС» в полном соответствии с правилами дорожного движения, а логистам — анализировать дорожную ситуацию по пути следования коммерческих грузовых автомобилей в онлайн-версии приложения.

География работы грузового навигатора будет расширена. Уже сейчас он доступен в онлайн и мобильной версии «2ГИС» для iOS и Android.

Другие материалы рубрики

Система слежки за россиянами, инфицированными COVID-19, заработает по новым правилам

Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака