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X-Com оснастила техникой рабочие места в «Ростерминалугле»

Интеграция Инфраструктура Техника

X-Com выполнила проект развития ИТ-инфраструктуры компании «Ростерминалуголь» –морского угольного терминала в европейской части России. В рамках проекта десятки рабочих мест сотрудников предприятия оснащены функциональным оборудованием, полностью отвечающим требованиям его рабочих процессов.

В связи с расширением штата заказчику потребовалось организовать дополнительные рабочие места специалистов различного профиля. Подрядчик проекта определялся на основании открытого конкурса. Победителем тендера была признана компания X-Com, предложившая наилучшие среди участников условия поставки и внедрения оборудования, а также его последующего обслуживания.

В качестве основы рабочих мест было решено использовать компьютеры собственного производства X-Com, изготовленные согласно требованиям информационной системы заказчика, а также рабочие станции и ноутбуки Lenovo. Компьютеры укомплектованы графическими мониторами различных производителей и другими периферийными устройствами. Также в состав решения включены настольные и DECT-телефоны Panasonic. Выполнены все необходимые работы по интеграции оборудования в инфраструктуру предприятия.

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